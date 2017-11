XALIMANEWS : Le président sénégalais, Macky Sall, a invité ce lundi la communauté internationale à « repenser sérieusement » la doctrine du maintien de la paix des Nations unies.

« Face aux nouvelles menaces, les missions classiques de maintien de la paix ne sont plus adaptées. C’est le cas notamment avec la MINUSMA au Mali, sans doute l’une des missions de paix les plus meurtrières pour les casques bleus », a-t-il estimé à l’occasion de la quatrième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Avant d’ajouter que « l’heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix des Nations Unies. On ne peut maintenir la paix là où elle n’existe pas, là où il faut plutôt la rétablir en combattant des groupes dont la violence est le seul mode d’action ».