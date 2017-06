Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président Macky Sall a offert hier un ndogou à l’Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (Adeccs). Une rencontre très conviviale et riche en symbole, selon le quotidien, car elle atteste la bonne santé du dialogue Islamo-chrétien au Sénégal.

Entouré du premier ministre et des ministres: Augustin Tine, Viviane Bampasy et des membres de son cabinet, Macky Sall a profité de ce moment convivial pour magnifier le dialogue Islamo-chrétien « notre pays est singulier. Cette rencontre de ce soir est tout un symbole. Elle vient confirmer cette cohabitation apaisée entre religieux que beaucoup de pays nous envient » a déclaré le président tout juste après avoir coupé le jeune.

Macky Sall a loué l’engagement et la solidarité constatés dans la communauté chrétienne. Suffisant selon lui, pour que ces derniers aillent plus loin dans leur engagement: « Participer à la vie des partis politiques » lance -t-il aux cadres catholiques. Le président de renchérir: « la politique, c’est l’art de gérer la cité. Vous en avez les moyens et la compétence, donc vous devez vous impliquer en militant dans les partis politiques » déclare-t-il.

senego.com