Xalimanews : A moins d’un mois des législatives, le chef de l’Etat, Macky Sall, a réuni hier tous les investis de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar pour les élections législatives du 30 juillet prochain. Une occasion saisie pour faire le rappel des troupes. Le Président de la Républiques s’est voulu clair et ferme à l’endroit notamment du ministre de l’Economie, des finances et du Plan, Amadou Bâ, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr.

Macky Sall a rappelé à ses hôtes qu’il n’est pas envisageable de perdre dans la capitale sénégalaise.

«Vous gagnez Dakar, sinon on change d’équipe !», leur a fait savoir le président de la République en présence de certains ministres, des directeurs généraux et autres hommes d’affaires.

De leur côté, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, qui se disputent le leadership dans la capitale, ont décidé devant le président de la République d’enterrer la hache de guerre pour faire triompher la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 30 juillet.