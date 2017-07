Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Le chef de l’Etat tient à la capitale sénégalaise. Gagner Dakar lors élections législatives du 30 juillet prochain est capital pour Macky Sall. En atteste le rappel des troupes hier aux palais de la République avec l’ensemble des investis de la coalition Benno Bokk Yakaar en présence du président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niass, du Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dione et d’autres pontes de la République.

Entre mise en garde et avertissement, le chef de file de l’APR ne badine pas avec la bataille de Dakar.

“Je ne vous sens pas à quelques jours de l’ouverture de la campagne électorale”, lance-t-il à l’assistance.

Jugeant l’emprisonnement du maire de Dakar comme un avantage pour la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall renchérit : “Je vous avertis : nous ne pouvons-nous permettre de perdre Dakar face à un candidat qui n’a pas sa liberté de mouvement. C’est inadmissible”.

Pour finir, le Président de la République appelle ses lieutenants à l’unité autour de l’essentiel et leur intime l’ordre de cesser “immédiatement” les attaques personnelle par voie de presse.

“Toute attaque personnelle sera sévèrement réprimée”, dira-t-il pour conclure.