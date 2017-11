Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Lors de la cérémonie d’ouverture de la 13ème édition du Conseil présidentiel de l’investissement de ce lundi, le Chef de l’Etat Macky Sall a apporté sa réplique suite au boycott du dialogue politique prévu par une partie de l’opposition.

«Ma volonté aurait été de voir tous les acteurs discuter de tous les sujets, mais ceux qui choisissent la chaise vide ont aussi cette liberté », a indiqué le Président Macky Sall.

De l’avis du chef de l’Etat : « il faut respecter la liberté des uns et des autres. Ceux qui ne veulent pas dialoguer avec le gouvernement sont libres d’aller explorer d’autres voies. Nous nous restons ouverts. Le dialogue politique on sait le faire. Il n’y a aucun problème. Ceux qui veulent dialoguer vont dialoguer, ceux qui ne veulent pas dialoguer vont faire autre chose. Il n’y a pas de problème. Et la démocratie va se poursuivre ».