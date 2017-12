Tweet on Twitter

Le chef de l’Etat, Macky Sall a réitéré sa gratitude à l’endroit de la diaspora sénégalaise pour ses efforts en faveur du développement et de la solidarité nationale, dimanche, dans son message radiotélévisé, à l’occasion du nouvel an.

“Je redis notre gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur contribution inestimable à nos efforts de développement et de solidarité nationale”, a-t-il déclaré, se disant heureux de s’adresser à ses compatriotes au seuil du nouvel an, pour leur adresser ses vœux.

“Je voudrais d’abord, en pareille circonstance, prier avec vous pour que nos chers disparus reposent en paix. Aux malades, j’adresse mes souhaits de prompt rétablissement”, a dit le chef de l’Etat dans son message.

Macky Sall a fait part de ses pensées “à tous ceux et à toutes celles qui, face aux épreuves de la vie, méritent notre soutien agissant et solidaire”.

Le président Sall a dit par ailleurs saluer et encourager les Forces de défense et de sécurité du Sénégal, “engagées sur différents théâtres d’opérations au service de la paix et de la sécurité internationales”.