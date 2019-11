XALIMANEWS- En vue des préparatifs du Gamou, Macky Sall est arrivé dans la cité religieuse de Tivaoune ce lundi. Un face à face avec le Khalife général du Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, lui a permis de confier sa satisfaction pour l’accueil qui lui a été réservé. Par ailleurs, c’est le moment, selon lui, d’exprimer sa reconnaissance au guide et à la ville de Tivaoune à qui il » doit son second mandat ». « Je dois profondément vous remercier, remercier votre la famille et Tivaouane également. Car, lors de la dernière présidentielle, j’étais là pour solliciter vos prières pour un second mandat. Je vous remercie pour votre soutien qui a aboutit à ma victoire », dira t-il à l’endroit du Khalife non sans préciser la relation cordiale qui le lie au khalife depuis toujours.

Et d’ajouter : « Le khalife m’a soutenu durant les périodes de braise. Il y avait même une période où on m’accusait d’avoir de l’indifférence pour les familles religieux. Mais depuis que suis à la tête du pays, 7 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec les chefs religieux. Et durant cette période, c’est lui qui a pris ma défense.»