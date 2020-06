Malgré la levée du couvre feu, les senegalais doivent aprendre à vivre avec le virus. « La lutte contre la pandémie n’est encore pas finie, la maladie est toujours là. Et toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir », a fait savoir le Président Macky Sall. Pourtant le virus dont on ignore l’origine et contre lequel il n’existe pas de vaccin, continue de faire des victimes, à un rythme qui s’accélère. En ce jours, 2248 patients sont en sous traitement et le Sénégal dépasse la barre des 100morts. A ce rythme, le corova va tuer plus d’êtres humains que l’economie mondial.