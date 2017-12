Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le président de la République, Macky Sall, va procéder lundi au lancement des travaux de construction de la nouvelle usine d’eau potable de Keur Momar Sarr (KMS3), lors d’une cérémonie prévue à Fandène (Thiès).

Cette infrastructure, réalisée par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), s’inscrit dans le cadre des actions prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE), la stratégie nationale de développement du Sénégal.

Elle contribuera, « avec sa capacité journalière de 200 millions de litres, à sécuriser l’alimentation en eau potable de Dakar, sa banlieue et les nouveaux pôles urbains de Diamniadio, le lac Rose et la zone aéroportuaire de Diass », ajoute le document.

La même source indique aussi que « la production prendra également en charge les besoins de Thiès, de la Petite-Côte et des localités traversées par la conduite et situées dans les régions de Louga, Kébémer, Ndande, Pire, Mékhé, Tivaouane, Thiès et Rufisque ».

La nouvelle usine fait partie « des réponses à une demande qui monte en flèche sous l’effet de la croissance démographique et l’érection de nouveaux pôles urbains », souligne le communiqué.

Les travaux dureront 24 mois et la mise en service de l’usine est prévue dans le premier trimestre de l’année 2020.

Avec Aps