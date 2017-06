Tweet on Twitter

Share on Facebook

De Berlin où il participe au sommet du G20, Macky Sall garde un œil sur l’actualité politique au Sénégal, secouée par la publication des listes de candidats aux législatives. Dans un entretien accordé à la radio internationale allemande « Deutsche Weller », le chef de l’Etat a évoqué la levée de boucliers de ses alliés liée aux investitures.

Selon lui, ces frustrations ne vont pas compromettre la victoire de sa coalition. Et pense qu’elles n’auront aucun impact significatif sur son parti, l’Alliance pour la République. A l’en croire, cette levée de boucliers n’est pas une surprise. Car, en opérant aux choix, il mesurait les conséquences que cela pourrait entrainer dans les rangs de Benno Bokk Yakaar (Bby).

« Il est vrai que le choix des candidats, que moi-même j’ai opérés, vont entrainer nécessairement des mécontentements. Mais ces mécontentements ne vont pas mettre en péril les forces du parti et son ambition de gagner », souligne-t-il. Macky Sall reste convaincu que cette situation n’aura pas une grande incidence sur le succès de la coalition présidentielle. A preuve, donne-t-il, depuis 2012, Bby est sur une trajectoire de victoires.

« Nous sommes depuis 2012 sur une trajectoire de victoire. Depuis 2012, nous avons gagné toutes les élections. Je ne vois pas pourquoi pour les législative, on vivrait le contraire puisque le bilan est positif, excellent mène je dirais. Tout ne peut pas être fait, mais le bilan est excellent Et je ne vois pas pourquoi pour les législatives, on vivrait le contraire », s’est glorifié le Secrétaire général de l’Apr. Depuis la publication de listes des candidats aux législatives de juillet prochain, Bby fait face à des remous.

L’Alliance des forces de progrès (Afp) dirigée par Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale, n’a pas manqué de manifester sa colère et parle d’un manque de considération de la part de Macky Sall.

Avec Yasin TV