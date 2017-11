XALIMANEWS : L’Etat du Sénégal a dépensé 130 milliards de francs CFA pour faire participer ses soldats à huit “opérations extérieures”, a déclaré ce vendredi le président Macky Sall, lors de la célébration de la 14ème édition de la Journée des Forces armées, au camp Dial-Diop.

Selon le chef de l’Etat, les Forces armées sénégalaises sont présentes sur huit « théâtres d’opérations extérieures ». Il ajoute que 1.988 militaires, 924 gendarmes, 303 policiers, 23 gardes pénitentiaires et un magistrat, soit un effectif total de 3.241 personnels sénégalais prennent part actuellement à ces opérations.

« Pour soutenir ces forces, d’importants moyens sont déployés : cinq hélicoptères de combat, une centaine de véhicules blindés, 224 véhicules de transport de troupes », a précisé Macky Sall.

La contribution du Sénégal à « l’effort de stabilité de notre voisinage immédiat » permet d’instaurer “de façon durable la paix et la prospérité dans la sous-région”, a-t-il dit, faisant allusion à la contribution de soldats sénégalais à des opérations militaires dans des pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Mali.

« Les multiples sollicitations que nous continuons d’enregistrer témoignent de la qualité de vos prestations sur ces théâtres d’opérations extérieures et constituent une marque de confiance de la communauté internationale à l’endroit de notre pays”, a poursuivi M. Sall en présence des membres des Forces armées sénégalaises. Il a exhorté les troupes du Sénégal à “perpétuer ce culte, cette foi et cet engagement”, et à “se maintenir sur les chemins de l’honneur, pour toujours contribuer de façon éclatante au rayonnement du Sénégal”. Le président de la République a réitéré son engagement à poursuivre “inlassablement les efforts d’amélioration de la condition militaire ».

Aps