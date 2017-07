Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Pour permettre aux élèves d’apprivoiser la quintessence de la discipline, Macky Sall qui présidait la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général 2017, souhaite que l’initiation à la philosophie soit pratiquée dès le début du second cycle.

« Que les élèves en apprivoisent sans appréhension le sens de la quintessence » a-t-il dit.

Le chef de l’Etat qui s’est aussi félicité des performances notées lors de cette édition a, toutefois, regretté “qu’il n’y ait pas eu de distinction en Philosophie et en Citoyenneté et droits de l’homme”.

« La philosophie est la quête de la sagesse et est essentielle à la stimulation de l’esprit critique d’où jailli la raison qui éclaire la pensée et l’action a déclaré le président arguant que cette discipline ne doit guère être enseignée et perçue comme une matière qui n’est accessible qu’aux initiés »