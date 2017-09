XALIMANEWS- Après l’annonce du décès de l’ancien ministre Djibo Ka, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a tenu à rendre hommage au disparu.

A travers un communiqué, le Président de la République salue la dimension de l’homme politique et l’engagement de l’homme d’Etat. Il se consterne devant sa mémoire.

«J’ai appris avec beaucoup de peine la disparition de notre compatriote Djibo Leyti Kâ. Homme politique de dimension exceptionnelle, plusieurs fois ministre de la République et, depuis environ deux ans, Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT), Djibo Leyti Kâ a porté jusqu’au bout les rigueurs et les contraintes de l’engagement au service de son pays», s’est-il exprimé.

Ainsi, pour Macky Sall, Djibo Ka, restera un symbole dont il faut encore toujours se souvenir. «C’est un illustre fils du Sénégal et son nom est intimement lié à notre histoire politique de ces cinquante dernières années, l’homme ayant assumé, avec constance et passion positive, parmi les plus hautes charges de l’Etat», s’est-il encore ému en transmettant «ses condoléances émues à toute la nation et la famille éplorée».