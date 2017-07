Selon Me Wade, le président Macky Sall a volé et il l’a reconnu: « Il dit que c’est moi qui lui ai offert les 7 milliards qu’il a aux USA. Abdoulaye Wade n’a pas 7 milliards », a-t-il laissé entendre avant de poursuivre dans les colonnes de l’As: « si j’avais cette somme, je la donnerai à mes parents, militants ou à d’autres responsables »

-Selon le président Macky Sall: « c’est me Wade qui me les a offerts… »

-À l’époque certains ministres de Wade comme (Aïda Mbodj et Samuel Sarr) étaient même sortis pour dire que Macky Sall peut avoir cette fortune vu les privilèges de tous les posts qu’il a occupés.

Maintenant revenons explicitement sur LES 7,5 MILLIARDS DE TAIWAN: Il est impérieux d’aller au-delà des propos du président Macky Sall et des accusations de son ex frère libéral Idrissa Seck et maintenant de l’ex président Wade. En effet, nous allons reconstituer avec exactitude le déroulement des faits. Le 3 décembre 2004, Me Abdoulaye Wade a écrit une lettre adressée à son homologue Président Shen Chiu Bian de Taïwan et chargé l’ami de la famille Wade Pierre Aïm de porter la lettre à qui de droit lors d’une mission du 14 au 17 Décembre 2004. -Le 22 mars 2005, suite favorable: Pierre Aim retourna à Taïwan pour récupérer la somme de 15 millions de dollards (soit 7.5 milliards francs CFA). Pierre Aim transfère la somme dans le compte de son fils Emmanuel, logé aux Usa qui à son tour vire les 7.5 milliards dans un autre compte bancaire à Chypre, ce compte est ouvert de la Société Fitem Entreprise Limited de Jérôme Godard un autre ami de la famille Wade. Il est bon d’interpeller le président Macky Sall sur les responsabilités des malheurs de l’ICS à côté de Jérôme Godart et Mamadou Ndiaye. La question est de savoir pourquoi les 7.5 milliards ne sont pas virés dans le trésor mais il faut attendre presque un an pour que Wade annonce et (avoue) en plein conseil des Ministres qu’il a reçu un don personnel de 15 millions de dollards de Taïwan dont un million de dollars a déjà disparu. Il faut lever l’équivoque, les 15 millions de dollards étaient offerts au peuple sénégalais et non à Wade pourqu’il fasse balader nos milliards de comptes en comptes et ses responsabilités sont engagées pour la disparition d’un million de dollars et les 14 autres imputables à celui qui est actuellement le président du Sénégal, Macky Sall. Toutefois les 15 millions de dollars qui devaient passer par l’assemblée et rejoindre le trésor ont disparu.

À la veille des élections présidentielles de 2012, Wade et ses lieutenants défendaient Macky Sall au sujet des milliards dits de Taïwan, et 5ans après le même Wade revient pour traiter Macky Sall de voleur sur le même sujet. Quoique, Macky et Wade sont inéluctablement des voleurs et ils devront rendre compte au peuple tôt ou tard, à titre posthume ou pas. Mais les comptes et les mécomptes sur cet argent qui appartient aux sénégalais se feront insha Allah.

