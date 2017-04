Avant tout, je tenais a féliciter mon peuple pour ce jour de 4 Avril qui représente la fête de dépendance .Pardon ¡¡ la fete de l’indettependance coïncidant avec les 5 ans de règne du Président Macky Sall . Ce président ,en un temps record, a pu réaliser des avancés dans tous les secteurs d’activité économique .Le Sénégal est passe de pays sous développé a un pays développé en moins de 5 ans : Un record historique .Premier pays au monde a l’avoir réalisé.

Chez moi au Senegal vous trouvez des denrées alimentaire très accessibles et a un cout dérisoire .les salaires sont très élevés .le Sénégal est l’un des pays les plus sure au monde .Sur le plan securite vous pouvez facilement le comparer au Japon ou à la Chine. Jamais vous n entendrais parler de vol, agression, accident routier .Cela démontre que le Presi Macky est vraiment la meilleur. En plus de cela, avant 2012 jamais le Sénégal n’a connu l’Or noir .Le Pétrole coule à Flot un peu partout au Sénégal avec la baraka de El Adj Macky Sall .Ce dernier en bon président de référence a eu le flair de mettre entre les mains de son frère Aliou Sall ,la gestion du pétrole et l’exploitation. En bon ingénieur du Pétrole, ce dernier a pus mettre en valeur nos ressource minières précisément le pétrole e t a décroché des contrats pour l’exploitation avec ses partenaires internationaux et tout cela dans l’intérêt de son pays le Sénégal .Un vrai patriote qui travaille pour la réussite de son Bro Président .Economiquement le Sénégal fait partie je crois des premiers en Afrique et une référence dans le monde.

Sur le plan politique le Sénégal est une référence en démocratie .Nous somme la première puissance démocratique en Afrique vu que l’opposition est très respecte et on les même droit que le parti au pouvoir. Jamais vous n’entendrez parler de chasse aux sorciers ni de prisonnier politique. Je vous donne l’exemple de Khalifa Sall qui est maire de Dakar qui je rappelle n’est pas un prisonnier politique mais victime de son ambition d’être président du Sénégal .Hors sous Macky Sall il est strictement interdit d’avoir des ambitions Présidentiels. C’est la loi. Vous me direz et le cas Bamaba fall ? je vous répondrez que même chose pour lui il n’est pas un détenu politique .Bamaba Fall a porté atteinte a la vie du Secrétaire General Président du Parti Socialiste le plus vieux parti du Sénégal Tanor Dieng.Et la justice est entrai de faire son travail. Comme je vous l’ai dit avant, le Sénégal est un pays sure .Et la justice est la pour mettre les gens sur la bonne direction comme le vaux le Président de la république Macky Sall.

Revenons un peu sur le vécu quotidien des sénégalais

Depuis l’aube de L’alternance sous l’ère Macky y a plus de coupure d’électricité ni de coupure d’eau, malgré la cherté du baril du pétrole Macky a baisse le prix du carburant.et cela s’est répercuté sur le cout des facture d’électricité. Vraiment Macky est le meilleur. On devrai faire de lui un roi ou un président a vie.il es un président très sérieux qui ne souri pas et qui donne plus de valeur a la patrie avent son parti je veux dire APR (Alliance Pour les Riches)

Vive Macky ¡¡¡¡Vive APR¡¡¡¡

Petite contibution d’un immigre Senegalais soucieux de l’avenir de son peuple

A.K.T ingenieur en informatique Malaga Espagne