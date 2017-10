Tweet on Twitter

Selon le représentant des parents d’élèves de Yavuz Selim, la déclaration du président de la République, qui a affirmé avoir fermé l’établissement turc suite à des pressions d’Erdogan, est stupéfiante

La déclaration de Macky Sall dans laquelle il avoue que la fermeture des établissements Yavuz Selim a été décidée parce que le gouvernement turc et son président Recep Tayip Erdogan l’ont demandée, a fortement déçu le président du Conseil d’administration de Yavuz Selim S.A.

Selon Madiambal Diagne, cette déclaration faite par le président du Sénégal a de quoi créer une stupéfaction. Il se désole que le gouvernement puisse agir sous la dictée d’un gouvernement étranger ; en sachant que l’acte qui est posé est totalement illégal.

« On est déçu. C’est une déclaration stupéfiante, dans la mesure où nous constatons que le président de la République n’a rien à reprocher au groupe Yavuz Selim, sinon qu’il agit à la demande d’un gouvernement étranger. C’est inquiétant pour l’environnement des affaires, c’est inquiétant que le gouvernement puisse obtempérer à la demande d’un autre gouvernement. Surtout que cet autre gouvernement lui demande de poser des actes en parfaite illégalité. Nous attendons de voir jusqu’où l’État du Sénégal va aller dans sa logique et nous aviserons. Nous n’avons pas la force publique. Nous comptons sur la force du droit et nous chercherons à faire prévaloir nos droits », a dit Madiambal Diagne dans les colonnes d’Enquête.

