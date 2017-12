Ennemis dans les années 1990, Earvin “Magic” Johnson et Isiah Thomas se sont réconciliés à l’occasion d’une émission mensuelle, Players Only Monthly, diffusée mardi sur la chaîne de la NBA. Les deux hommes ont offert une belle séquence émotion.

La rivalité entre Magic Johnson et Isiah Thomas aura duré près de trente ans. Opposés l’un à l’autre lors des Finales NBA en 1989, respectivement sous le maillot des Los Angeles Lakers et des Detroit Pistons, les deux hommes se sont affrontés pour le titre par deux fois. Leur relation s’est détériorée suite à l’annonce de la séropositivité de Johnson, qui a fait payer à Thomas la prétendue propagation d’une rumeur selon laquelle la star californienne était gay.

En représailles, Magic Johnson avait fait en sorte d’évincer Isiah Thomas de la Dream Team de 1992. En froid jusqu’au début de cette saison, les deux hommes ont été rapproché à l’occasion de l’émission de la chaîne de la NBA, Players Only Monthly. Après avoir ravivé quelques souvenirs de jeunesse, Magic Johnson a ensuite rendu hommage à son ancien rival, qui n’a pu retenir son émotion.

«Ça a été une superbe journée, lui a ainsi confié Johnson. Ma femme, ma mère, mon père m’ont tous dit que nous devions nous retrouver. Quand tout le monde nous a contacté pour faire cette émission, j’ai évidemment accepté. Et d’être assis en face de toi et revivre des moments marrants, d’excellence, de travail dur, de rêver grand… Qui se lève à 19 ou 21 ans et rêve de chose que nous accomplissons aujourd’hui. Tu es mon frère. Laisse-moi te présenter mes excuses si je t’ai fait du mal, si nous n’avons pas été ensemble, et Dieu est bon de nous avoir rassemblés.»

Rédaction



lequipe.fr