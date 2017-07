La visite économique du Chef de l’Etat, initialement prévue dans les régions de Kaolack et Fatick, les 3 et 4 juillet, est reportée à une date ultérieure, rapporte un communiqué de la Présidence.

En effet, ledit document précise que, si Macky Sall ne peut plus se rendre dans la région naturelle du Sine et du Saloum, c’est à cause d’une “contrainte d’agenda”.

Le Chef de l’Etat, dont l’agenda est très chargé, ces derniers temps, décide, alors, par cette occasion, de reporter cette visite, dont l’objectif était plutôt lié à l’inauguration de la route Dinguiraye-Kaolack. En plus de la tournée économique…

