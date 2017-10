Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Des grincements de dents au Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct). La cause, une rétention de carburant et de véhicules. Après le journal l’As de ce mardi, les collaborateurs de Ousmne Tanor Dieng râlent depuis un certain temps.

En effet, on reproche au patron du Hcct de gestion patrimonial de la dernière des Institutions du pays, créée par Macky Sall. Qui, par ailleurs, refuserait depuis un an de livrer les bons en carburant sous prétexte que les membres du Hcct n’ont pas encore, de véhicules. Tandis que disent, nos confrères, dans les circonstances, les députés de la premiére Législature ont reçu leur dotation en carburant alors qu’ils ne sont pas encore entrés en possession de leurs voitures de fonction.

Un malaise qui, ajouté à la crise au Parti socialiste qu’il dirige, risque de sonner le mental de fer de Ousmane Tanor Dieng.