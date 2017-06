XALIMANEWS – Une trentaine de personnes ont péri dans des violences entre les communautés peul et dogon dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, en fin de semaine dernière. Les affrontements entre les deux communautés ont pour le moment cessé, mais la tension reste vive, ce mardi 20 juin. Une mission des forces de sécurité a été dépêchée sur place par le gouverneur de Mopti. Les élus du village appellent au calme et dénoncent l’absence de l’État dans cette partie du pays.

Tout a commencé vendredi 16 juin 2017, après la découverte du corps sans vie d’un Dogon à Douna, un village à une quarantaine de kilomètres de Koro, dans la région de Mopti. C’est un « banal incident » entre deux individus des communautés peul et dogon, survenu au sortir d’une foire, qui a occasionné la mort du Dogon, selon des sources et médias locaux cités par le programme radiophonique Studio Tamani.

Les affrontements entre Dogons et Peuls, qui ont éclaté le samedi 17 juin dans le cercle de Koro, limitrophe du Burkina Faso, se sont poursuivis dimanche, mais le calme est revenu depuis, ont indiqué lundi soir, l’armée malienne et des sources locales.