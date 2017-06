Après l’adoption en commission de la Communication et de la Culture de l’Assemblée nationale, le code de la presse sera voté en plénière mardi prochain. Le président de la dite Commission de l’Assemblée nationale Mamadou Diop Décroix estime qu’il faut voter le code la presse et poursuivre les discussions.

« Pour le statut du journaliste, des députés comme Moustapha Diakhaté et moi-même avions estimé que la licence plus quatre ans de formation sont un peu trop. Nous avion proposé la licence plus deux ans de formation » a-t-il laissé entendre sur les antennes de la RFM.

Il ajoute : « j’estime que dans les tous les cas, il faut voter le code de la presse mardi prochain et poursuivre les discussions car on ne peut pas tout obtenir en une seule fois. On vient de loin. C’est l’occasion d’ailleurs de saluer les efforts du ministre de la Communication et de la Culture Magnick Ndiaye et le Secrétaire d’Etat à la Communication Yakham Mbaye ».

