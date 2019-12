XALIMANEWS : Mamadou Lamine Diallo dans sa publication de la semaine nommée Kestekki, continue toujours de dénoncer les « failles » du régime du Président Sall et multiplie les révélations, qui, selon lui, prouvent « l’incompétence » du régime actuel.

« Le voilà qui dit que certains pays ont des taux d’endettement public de 100 voire 200%, ce qui lui donne le droit de s’endetter comme il veut.

Permettez d’attirer sa haute attention sur ceci. Il faut distinguer les pays appartenant à une zone monétaire et les autres.

Lorsqu’on est dans une zone monétaire et sans prise sur la politique monétaire, l’endettement public des Etats membres doit être strictement contrôlé, y compris dans sa dynamique. C’est le sens profond des budgets programmes de l’UEMOA, la règle des 70% et des critères de convergence » ; a-confié le leader du Mamadou Lamine Diallo

Selon le sieur Diallo, Macky Sall a des problèmes avec l’économie

Pour être plus claire, il continue et ajoute : « Par contre, lorsque vous avez votre propre monnaie, la dette publique peut varier selon que votre monnaie est une devise internationale ou pas.

M le Président, le taux d’endettement du Sénégal a une tendance inquiétante, – même si par des artifices statistiques vous avez fait augmenter le PIB de 3000 milliards-, parce que vos projets d’investissements ne sont ni planifiés ni bien orientés. Ce qui fait que vous avez accumulé plus de 1000 milliards d’arriérés intérieurs depuis 2017, desquels vous avez sorti plus de 300 milliards « d’obligations impayées ». Vous avez ajouté les offres spontanées, sources de corruption et d’inefficacité. Je citerai l’exemple honteux le l’Université Amadou Mahtar Mbow de Diamnaidio ».

« Monsieur le Président, vous devez pouvoir nous donner la rentabilité économique, financière et sociale de vos investissements et leur impact sur les recettes fiscales. A cet effet, pouvez vous répondre à ces questions pour le TER et le building Mamadou Dia?

Comme vous n’avez pas de premier ministre devenu inefficace en 2019, je m’adresse à vous », a-t-ll-martelé