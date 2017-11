Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : La gestion des ressources naturelles au Sénégal préoccupe la plupart des hommes politiques sénégalais. Interrogé par un confrère du quotidien ‘’Libération’’, le leader du mouvement tekki s’inquiète et avertit contre le risque de voir le pays devenir un souk d’importation du Maroc.

Mamadou Lamine Diallo fait partie de ces leaders politiques qui s’intéressent à la gestion des ressources naturelles du pays mais aussi de sa politique économique.

Sur ce, il a tenu à préciser que « si on laisse Macky Sall poursuivre sa politique, le Sénégal sera transformé en un souk d’importations du Maroc ou d’ailleurs financé par la rente pétrolière ou gazière. Tel est le projet de Macky Sall et de l’APR ».

L’opposant invétéré pense que le plan Sénégal émergent ne se préoccupe pas de la situation économique du pays.

L’économiste a d’ailleurs prôné l’idée de transposer dans les lois et règlements, la disposition de la constitution qui précise que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

[12:08, 29/11/2017] Adama Xalima: