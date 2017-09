Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Me Abdoulaye Wade a présenté sa démission à l’assemblée nationale. Il a fait savoir à travers une missive. L’ancien chef d’Etat soutient qu’il s’était présenté aux législatives uniquement pour venir en aide à son parti et sa coalition. “Une décision bien calculée”, de l’avis de l’analyste politique, Mamadou Sy Albert. Même si certains de ses partisans seront déçus de ne pas le voir siéger à l’hémicycle, l’analyste politique estime qu’avec son âge et son statut d’ancien chef de l’Etat, les invectives possibles à l’assemblée ne feraient que ternir son image.