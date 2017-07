XALIMANEWS : Suite à sa libération tard dans la nuit du mercredi, le responsable de Walfnet, Mame Birame Wathie revient sur les circonstances de son arrestation et son audition avec les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles.

Selon le journaliste, la face à face avec les agents de la DIC aurait tourné sur la divulgation de sa source concernant la vidéo objet de son arrestation.

« L’inspecteur de la Dic m’a demandé de lui révéler ma source, ce que j’ai refusé. Cette affaire n’est qu’une mascarade puisque les raisons de ma convocation ne m’ont pas été signalées. La partie incriminée était vide sur le PV que j’ai signé avant de sortir. Je trouve que la vidéo mise en cause n’est juste qu’un prétexte. Ceux qui m’ont arrêté ne m’ont pas indiqué les raisons de mon interpellation. La Dic me connait et ils savent que je ne balance pas, on ne peut pas m’intimider », a-t-il affirmé.

Avant de poursuivre : « Je lui ai répété la même chose, je suis disposé à collaborer avec vous mais je ne dirai pas ma source ».

Alors qu’il était sur le point de quitter les locaux de la Dpj, révéle Mame Biram Wathie, le patron de la Dic est revenu à la charge après « un coup de fil du procureur » : « Il m’a dit : temps que vous ne révélez pas votre source vous ne rentrerez».

C’est ainsi, soutient-il, « qu’ils m’ont notifié ma garde à vue ».