‘ COUP DE CHAPEAU au nouveau commissaire du Bureau des passeports, Djiby Camara, qui vient de mettre fin à l’anarchie qui y régnait et au racket systématique au préjudice des usagers. Plus besoin de rendez-vous interminables et de faire la queue des heures durant, pour bénéficier de ce sésame. Désormais, tout citoyen peut disposer de son passeport en 48h seulement, et sans intervention de quelconque rabatteurs, qui se sucraient sur le dos des candidats à l’obtention de ce précieux document de voyage.

MÊME L’ACCUEIL a été amélioré à l’intérieur du Bureau des passeports, où les bancs en bois sur lesquels patientaient les usagers, ont été remplacés par des chaises plus confortables. Les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées ne sont pas en reste: un guichet spécial leur est désormais dédié. Une équipe a été affectée au traitement des requêtes en instance. Les horaires de travail ont également été revus. Désormais le service démarre à 7h30 (au lieu de 8h30) et se poursuit jusqu’à 18h30. «Et tant qu’il y aura un usager présent, nous serons obligés de rester au-delà de cette heure. Il y a un sous-officier qui se charge de la discipline interne pour réduire au minimum les récriminations. Toutes les sollicitations qui nous sont transmises en cours journée seront traitées avec diligence et en un temps record», informe le nouveau boss, qui mérite les encouragements de tous!’