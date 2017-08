Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Pour avoir rallié lors des législatives la liste d’«Osez l’avenir !» d’Aïssata Tall Sall, Mouhamadou Diallo ne savait pas qu’il aller perdre sa place au cabinet du ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang. Ce dernier l’a démis de ses fonctions de chargé de mission.

Selon les Echos, c’est l’intéressé qui a donné la nouvelle sur sa page Facebook, en ces mots : « Après avoir servi 4 ans comme chargé de mission au ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, avec M. le ministre Mame Mbaye Niang, je vous informe, mes chers amis, que je viens d’être limogé ce matin, lundi 7 août. Ce limogeage est dû à notre engagement avec Me Aïssata Tall Sall.»

Mouhamadou Diallo «assume cet engagement» et clame : «Avec Aïssata Tall Sall, osons l’avenir.»