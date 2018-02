XALIMANEWS : La marche été initiée ce vendredi par les membres de cette plateforme pour protester contre la venue d’Emmanuel Macron au Sénégal, n’a pas eu lieu. Et 17 personnes ont été interpellées selon une source.

Il s’agit entre autres du coordonnateur du Mouvement Nitu Deug Omar Sarr, de Guy Marius Sagna coordonnateur non au franc CFA, de Nogay Babel coordonnatrice France dégage etc. Les marcheurs étaient au niveau de la place de l’indépendance lorsqu’ils ont été arrêtés.

La manifestation a démarré juste après prière du vendredi et avait comme point de chute l’ambassade de France. Les personnes arrêtées sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Dakar.