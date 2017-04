Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a accueilli durant le weekend de Pâques son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye pour discuter des opportunités dans le secteur de l’énergie.

Suite à cette visite, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il est temps de favoriser une meilleure relation commerciale avec le Sénégal compte tenu de ces nouvelles potentialités.

« Notre coopération commerciale et économique a progressé, nos entreprises ont examiné un certain nombre de projets prometteurs au Sénégal, y compris ceux de l’industrie pétrolière et gazière, de l’armement et de la pêche », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à l »agence de presse Russe Tass.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov considère que la Russie doit s’investir dans le secteur pétrolier au Sénégal. Selon Tass, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a déclaré que la Russie était invitée à participer à l’investissement croissant dans les bassins du large. « Nous aimerions que les représentants de Gazprom entrent sur notre marché et scellent les accords appropriés pour développer ces dépôts », a déclaré Ndiaye.

Lignedirecte.sn