Serigne Abdou était aussi un témoin vivant de notre histoire politique et étatique de ces 75 dernières années. C’était un homme doté d’une vaste culture politique et sociale.

Sa participation positive et responsable a été toujours ressentie dans tous les secteurs et segments de notre société.

Mais, il faut surtout noter que le défunt était un agent social qui nourrissait beaucoup de bouches, aidait bon nombre de nos concitoyens. Serigne Abdou savait rassurer, apaiser et calmer les êtres humains en détresse”.