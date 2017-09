Tweet on Twitter

XALIMANEWS-« Il suffit de jeter un coup d’œil sur les réseaux sociaux. On brûle des frères musulmans. Or Allah interdit à un être humain de faire subir le supplice du feu à son prochain. Dieu seul a ce privilège puisqu’il peut envoyer les pécheurs en Enfer. Ce qui est grave, c’est que jusqu’ici, on n’a pas entendu les autorités de l’Arabie saoudite élever la voix pour dénoncer. Pourtant, il y a de cela quelques jours, la bagatelle de 30 millions d’euros a été dégagée par le gouvernement saoudien après les intempéries qui ont secoué le Texas aux Etats-Unis. Seule la Turquie est aux côtés des musulmans birmans victimes de ces actes barbares. Nous demandons au Sénégal d’intervenir auprès de l’Organisation des Nations Unies en proposant le vote d’une résolution sur la question».