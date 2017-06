XALIMANEWS – Dans un contexte d’agitation politique, on lui prête un mariage…secret avec une investie de sa coalition au moment où il semble d’ailleurs très occupé par ces investitures. Le leader du PTP, Me El Hadji Diouf, joint au téléphone précise “Je ne me suis pas marié avec Mme GAYE. Le RFL est un mouvement allié dans la coalition leeral et rien de plus! Nous travaillons ensemble main dans la main pour remporter les législatives prochaines”.