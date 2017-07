Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Entre Diène Farba Sarr et le maire de Kaolack, ça ne va plus !

En effet, suite à la mise en place d’un comité électoral par le premier nommé, la coalition Benno Bokk Yaakaar de Kaolack se divise. La pomme de discorde vient de la décision de Diène Farba de mettre en place ledit comité sans consulter au préalable Mariama Sarr, informe L’Observateur.

Diène Farba Sarr a expliqué que le ministre de la femme a été informée, mais a refusé d’assister à la réunion convoquée, ce lundi.

Par conséquent, cette brouille entre Diène Farba et la mairesse de Kaolack semble déroutée les observateurs, car ils s’étaient ligués pour barrer la route à l’ancien Premier ministre, Aminata Touré.

Par ailleurs, pour apaiser la tension, Diène Farba a demandé au député Khoureichi Niass d’entamer le dialogue avec Mariama Sarr avant les élections, nous dit ledit journal.