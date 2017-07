XALIMANEWS-Dans un communiqué, la tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Senegaal à Thiès, Mamadou Lamine Massaly se dit “foncièrement écœuré et désolé” par les propos de Clédor Sène sur sa personne.

Selon Mamadou Lamine Massaly : “ces propos proviennent d’une personne abjecte dont tout le monde connaît le passé récent. Un passé entaché de sang puisque mêlé à une affaire de meurtre. Et je me ferais l’économie de prononcer son nom car elle n’en vaut pas la peine. Je ne descendrais jamais à son niveau. Désolé, je le suis, vis-à-vis de mes frères de partis, alliés et autres sympathisants avec qui, durant 18 jours j’ai sillonné des localités pour vivre et partager avec ces populations leur mal-vivre. Je ne permettrais à aucune personne imbue de mauvaise foi d’essayer de ternir mon image en essayant de me vouer aux gémonies a-t-il indiqué dans le communiqué.

« Face à cette campagne de dénigrement dont le seul objectif est de me nuire à 72h du scrutin, j’invite les militants à ne pas se laisser intimider par des enregistrements qui sont le fruit de personnes peu dignes de confiance. En atteste ce procédé dont elle s’ y sont prises mais aussi l’absence de preuves pour étayer les accusations fallacieuses portées sur ma personne.”

Raison pour laquelle Mamadou Lamine Massaly de souligner que “dès demain, je servirai à cette personne abjecte une sommation interpellative afin qu’elle apporte les preuves de ces allégations » a déclaré Massaly.