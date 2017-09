Tweet on Twitter

XALIMANEWS – UN accident d’une rare violence s’est produit ce mercredi à Matam à hauteur du village de Doumga Ouro Alpha, situé dans la commune de Bokidiawé.

En effet, un bus en direction de Ourossogui a heurté un minicar. Alors qu’il voulait éviter les nids de poule, il a fini sa course dans l’autre sens de la route et heurte le minicar qui était rempli de passagers. Le bilan provisoire est lourd : Il y a eu au moins 4 morts dont une fillette de moins de 2 ans et une dizaine de blessés graves acheminés au centre hospitalier régional de Ourossogui.

Selon plusieurs témoins, le bilan risque de s’alourdir vu la gravité des blessures de certaines victimes.