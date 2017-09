XALIMANEWS- Le ministre des Sport, Matar Ba, s’est exprimé sur la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud contre Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de 2018. Selon le ministre, le Sénégal ne doit pas rater l’occasion de se qualifier avec cette nouvelle chance.

«Nous sommes dans un monde qui est régi par des textes. La FIFA a décidé que l’arbitre devrait être suspendu et que le match devrait être rejoué. Et nous sommes dans cette famille-là, il faut qu’on accepte ces texte-là qui, aujourd’hui, nous donnent une faveur, parce que le Sénégal n’avait plus les cartes en main. Aujourd’hui, nous sommes dans une position très favorable et le Sénégal n’a pas le droit de rater cette qualification. On a des circonstances qui nous permettent de nous qualifier. C’est porquoi, dès à présent, la fédération et le comité mixte qu’on a mis sur place sont en train de prendre les devants. Il y a une mission qui est déjà à Praia, au Cap-Vert, pour préparer le match du 7 Octobre. Et après cela, nous allons préparer notre descente au niveau de l’Afrique du Sud que nous allons ensuite, recevoir ici », a indiqué Matar Ba.