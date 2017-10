Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le ministre des Sports s’est rendu ce mardi à Saly où l’équipe nationale est en regroupement pour les besoins du match samedi devant l’opposant à celle du Cap-Vert. Matar Ba s’est saisi de cette occasion pour recadrer le sélectionneur national qui avait déploré dans une de ses sorties, les critiques concernant son management.

Matar Ba recadre Aliou Cissé : «S’il n’est plus entraineur, il ne sera plus critiqué»

«C’est le domaine du sport qui est comme ça. Ce n’est pas qu’au Sénégal seulement qu’on attaque frontalement les entraineurs», a déclaré Matar Ba, en réponse à Aliou Cissé qui avait déploré les pressions et critiques à son encontre.

Le ministre des Sports, de passage à Saly ce mardi pour rendre visite aux «Lions» du Sénégal qui doivent se déplacer au Cap-Vert pour les besoins de la 5ième journée des matchs de qualification pour le Mondial 2018 qui doit se dérouler en Russie, suggère à Aliou Cissé de chercher plutôt le meilleur moyen d’avoir raison sur ses détracteur en gagnant cette confrontation.

«La réponse c’est de faire mieux. La réponse, c’est de gagner, d’atteindre les objectifs du peuple sénégalais. Le reste, je pense qu’il peut faire face à cette pression. Ce n’est pas une pression négative», a-t-il fait savoir.

D’ailleurs, rappelle M. Ba «Quand il jouait, il a eu à subir ces critiques. Aujourd’hui il est entraineur. Et s’il n’est plus entraineur, il ne sera plus critiqué».

pressafrik.com