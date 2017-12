XALIMANEWS : Après le tirage au sort de la phase finale du Mondial 2018, le ministre des Sports Matar Ba donné son avis sur le groupe H où est logé l’équipe du Sénégal avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Selon le patron du football sénégalais, le tirage est jouable pour les lions.

«On pouvait tomber sur une poule plus difficile. Les pronostics nous mettaient dans la poule de l’Allemagne et d’autres grandes nations. Mais notre groupe reste une poule de champions. Il faut continuer le travail avec beaucoup de sérieux, de jouer match par match et d’avoir des objectifs. Il ne faut pas non plus tomber dans la facilité pensant que tout est fait. C’est en travaillant qu’on va atteindre nos objectifs», a déclaré le ministre des Sports.

Avant de poursuivre : «Avant le tirage, il y’avait de la pression certes. Comme je le dit souvent le fait d’être tendu fait partie de notre travail quand on participe à un évènement pareil mais c’était pas une pression négative.»