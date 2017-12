Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notre consœur et non moins amie Maty Fall allias « Trois Pommes » a été sacrée lauréate du prix Madiba 2017.

La 4ème édition de ce prix décerné par FORIM ( Forum des Organisations Internationales Issues de l’Immigration) a récompensé Maty Fall pour ses actions envers les migrants après vote du public.

Cette journaliste émérite a toujours œuvré pour la diaspora. A travers ses émissions et live Facebook, elle ne ménage aucun effort pour accompagner les sénégalais dans leurs problèmes quotidiens.

Félicitations à Maty Fall.

Mayacine Diop