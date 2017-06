Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le conseil des ministres mauritanien a décidé, ce jeudi, de reporter au 5 août le référendum constitutionnel prévu le 15 juillet.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a demandé au gouvernement de prolonger de trois semaines le recensement administratif à vocation électorale destiné à mettre à jour les listes électorales qui datent de 2014. En effet, les Mauritaniens ne se bousculent pas pour s’inscrire sur ces listes et une faible participation pourrait nuire à la crédibilité du scrutin. D’autre part, en raison du Ramadan qui s’achève fin juin, la campagne électorale aurait été très courte.

Ce référendum, voulu par le président Mohamed Ould Abdelaziz est destiné, à modifier la Constitution en supprimant le Sénat, en créant des conseils régionaux élus, en supprimant la Haute Cour de Justice, le Haut Conseil islamique et le médiateur de la République, tous trois intégrés dans le Conseil supérieur de la fatwa. Enfin, deux bandes rouges seraient adjointes au drapeau mauritanien et quelques paroles, rajoutées à l’hymne national en hommage aux martyrs de la nation.