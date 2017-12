XALIMANEWS : En marge de la célébration de la journée internationale des droits humains, à Mbacké, les acteurs formels et les acteurs communautaires harmonisent leurs forces pour vaincre le phénomène des violences et autres abus sur les enfants.

Pour sa part, le directeur du centre de guidance infantile et familial, Serigne Mor Mbaye, est convaincu qu’un pays ne peut pas se développer en maltraitant ses enfants, rapporte l’Obs. A l’en croire, en 7ans, plus de 300 cas de viols sur mineure ont été traités dans le département de Mbacké. « Ça suffit ! », a-t-il déclaré.

Et selon lui, il faut que les ressources de l’Etat soient mobilisées pour essayer d’améliorer la qualité de l’offre de service, parce que le cout économique d’un abus sexuel est énorme pour une nation.