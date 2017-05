Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Cour d’appel de Thiès a légèrement réduit la peine de dix (10) ans affligée aux quatre (4) policiers, Ousmane Ndao, Thiendella Ndiaye, Almamy Lawaly Touré et Mame Kor Ndong reconnus coupables du meurtre du jeune apprenti chauffeur Ibrahima Samb à Mbacké, c’était lors d’une opération de sécurisation dans la nuit du 18 au 19 octobre 2013.

Ainsi la peine de dix est réduite à la moitié c’est à dire, 5 ans de prison lors de l’audience d’Appel à la Cour d’appel de Thiès qui couvre la compétence de Diourbel.

Dans le premier jugement rendu par le tribunal de Grande instance Mbacké, le juge avait condamné les quatre policiers que sont : Ousmane Ndao, Thiendella Ndiaye, Almamy Lawaly Touré et Mame Kor Ndong à 10 ans de prison ferme et à une amende de 20 millions de dommages et intérêts.

pressafrik.com