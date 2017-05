Selon Marca, le Real Madrid a devancé Manchester United et le PSG dans le dossier Kylian Mbappé.

S’il y a un joueur qui a profité de la saison 2016-2017 pour crever l’écran, c’est bien Kylian Mbappé. Selon Marca, l’attaquant de 18 ans de l’AS Monaco a choisi de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

La présence de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid est déterminante pour Kylian Mbappé, également courtisé par Manchester United et le PSG. Secundo, le projet présenté par le club madrilène aux proches du nouveau phénomène football français a fait la différence par rapport aux autres grosses écuries européennes.

Chiellini: “Un futur crack”

Même s’il n’a pas marqué face à la Juventus en Ligue des Champions mercredi passé (0-2), les qualités de Kylian Mbappé ont impressionné ses adversaires. “Mbappé est un futur crack”, a avoué Giorgio Chiellini à l’issue de la rencontre.

Dans les coulisses du stade Santiago Bernabeu, poursuit Marca, on estime un transfert de Kylian Mbappé à plus de 100 millions d’euros. Avec la récente éclosion de Marco Asensio chez les Merengues, des joueurs comme Eden Hazard, Antoine Griezmann et Paulo Dybala sont passés au second plan pour le Real Madrid.