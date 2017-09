XALIMANEWS – Au vu des déclarations du sociétaire du Torino en Calcio par le passé, sa décision de retrouver la sélection nationale suscite beaucoup de débat. Et pour cause.

NE PAS CÉDER À L’EMOTION

On le savait déjà. Nous sénégalais sommes très émotifs. Mbaye Niang semble aujourd’hui rattrapé par son passé, à la solde de sa flamme qu’il a toujours déclaré à l’équipe de France. Si d’aucuns comprennent un tel choix et sont pour, d’autres le sont moins.

D’une part, il a fait des erreurs de communication, en affirmant urbi et orbi qu’il ne pensait pas au Sénégal, qu’il se sentait français et qu’il voulait jouer avec les bleus. Naturellement, cela des sénégalais lui en voulaient car on comprend la fibre patriotique ainsi que ce que les gens sont passionnés sous nos cieux. Vu sous cet angle, on ne saurait en vouloir à ceux qui lui rappellent, lui, son père et son agent, que ses sorties avaient été très mal perçues à Kédougou Dakar Saint Louis Ziguinchor etc.

D’autre part, Mbaye Niang il ne faut pas oublier qu’il n’a que 23 ans actuellement. C’est un gamin qui a l’air certes arrogant mais il peut aussi souffrir de sa précocité. La plupart de ses sorties médiatiques incriminées datent de plus de deux ans, et on peut comprendre qu’il ne se fut pas canalisé du fait de sa jeunesse. Le sang peut lui être monté par la tête car il n’avait que 16 ans quand il occupait la Une des journaux.

En plus, il se dit que que c’est la fédé sénégalaise avec Me Augustin Senghor à sa tête, qui n’avait pas fait ce qu’il fallait pour qu’il jouât pour le Sénégal en 2011 lors de Tunisie / Sénégal et du tournoi de Rabat. Cette polémique a occupé les débats au Sénégal, même s’il y a bcp de non-dits dans cette venue (voir photo).

Par la suite il est retourné en France malgré son déplacement à Dakar, et a etreiné par la suite ses 1res sélections en France Espoirs. Même si là-bas aussi cela s’est mal passé (affaire de sa virée nocturne avec Griezzmann, Chris Mavinga, Yann Mvilla et autres). Faut-il lui en tenir rigueur dans ce cas? Je donne ma langue au chat.

LE CAS DES BINATIONAUX, C’EST PAS L’APANAGE DU SÉNÉGAL

Mon ami Seydina Sine disait un truc pertinent ce matin sur le sujet, affirmant que comme tout être humain, on doit lui accorder le droit de changer, une sorte de seconde chance. Il y a trois ans Baldé Diao Keita ne jurait que par l’Espagne. Il a aussi indiqué que sur ces 10 dernières années plus du 3/4 des convoqués sont des binationaux (chiffre à vérifier).

Les Moussa Sow, Issiar Dia, Remy Gomis, Kalidou Fadiga; Habib Bèye, Mamadou Niang et Souleymane Diawara entre autres se sont volontairement détournés de leur pays d’adoption pour choisir le Sénégal, même si d’autres comme les frères Faty (Doudou Jacques et Ricardo), les frères Sané, Afred Ndiaye, Cheikh Mbengue etc ont tardé à répondre. Kalidou Koulibaly lui avait clairement la possibilité de jouer en bleus mais il a choisi le Sénégal.

J’ai trouvé sa contribution pertinente en ce sens qu’il pointe du doigt le fait que le choix sportif devrait être mis en avant plutôt que les émotions car après tout, même Ibrahima Sonko avait eu une attitude pareille, avant de rejoindre la tanière. Et aussi, la même situation existe au Cameroun, en Algérie, en Cote d’Ivoire etc.

CONSULTONS LES CHIFFRES

L’erreur qu’il ne faudrait pas faire, c’est d’analyser cette sélection dans une binarité qui ne se justifie pas. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre. Ce qu’il faut plutôt chercher, c’est ce que le peut joueur peut apporter sportivement à cette sélection.

#Mbaye_Niang a 23 ans. A 16 ans il était déjà dans l’équipe A du Stade Malherbe de Caen. À ce jour, il a disputé 144 matchs en 7 saisons en pro, pour 29 buts (excusez du peu) en 6 clubs 0,20 but / match. Aucun but cette saison. Famélique ou fameux?

Pour en savoir plus, prenons au hasard deux autres attaquants, un zappé (Famara Diédhiou) et un rappelé (Diaffra Sakho). Cette comparaison, même si elle ne nous donne pas le droit de réclamer un résultat empirique, peut nous aider à se faire une idée de la valeur sportive de Niang. Pour rappe, Mbaye Niang depuis qu’il est au Milan, a été prêté pratiquement chaque saison car il peine à convaincre.

#Diafra_Sakho, longtemps zappé par Aliou Cissé, vient d’être rappelé. Sociétaire de West Ham, Sakho a mis 71 buts en 196 matchs en pro depuis 2009 pour 3 clubs. Un ratio de 0,36 buts / match.

#Famara_Diédhiou n’est pas appelé par Aliou Cissé. Il a 24 ans. Déja auteur de 4 buts cette saison à Bristol City en Premiership, Diédhiou a disputé avec 7 clubs 197 matchs, a marqué 74 buts en carrière professionnelle(0,37 but / match).

Mbaye Niang 0,20 buts / match

Diafra Sakho 0,36 buts / match

Famara Diédhiou 0,37 buts / match