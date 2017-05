Tweet on Twitter

Share on Facebook

Selon le journal La Tribune, dans une vidéo publiée sur le net, l’ancien chef de l’Etat sénégalais déclare qu’il est en bonne santé et s’apprête même à débarquer au Sénégal. Il explique à ses hôtes, des partisans qui lui ont rendu visite pour le féliciter en tant que tête de liste de la coalition Mankoo watu Senegaal, qu’il revient de l’Oumra avec un excellent état de santé. « J’ai 91 ans, je me porte bien et j’arrive », a-t-il confié à ses proches qui lui ont rendu visite.

Abdoulaye Wade prévient que ceux qui l’ont annoncé sur une chaise roulante, vont déchanter sous peu, car il prépare ses bagages pour venir au Sénégal assumer ses de tête de liste de la coalition Mankoo watu Senegaal.