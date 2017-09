XALIMANEWS-“L’installation de la 13 ème le?gislature s’est bien passe?e. Le pre?sident Moustapha Niasse a e?te? reconduit comme pre?sident de l’Assemble?e nationale. Dans son discours, je retiens qu’il a exprime? un souhait que cette 13e le?gislature soit une le?gislature mode?le, que les de?pute?s marquent de leur emprunte l’he?micycle par leur pre?sence. Qu’ils marquent aussi de leur emprunte par des re?flexes par rapport aux de?fis qui les attend. Je m’engage personnellement a? agir de la sorte. Je suis e?lue de?pute?e du peuple se?ne?galais. Pour le cas Khalifa Sall, j’e?tais son avocat et on m’en a empe?che?. Donc, je n’ai plus le droit de me prononcer sur cette affaire. Sauf que je regrette que Khalifa Sall ne soit pas la?. Je pense que si le juge avait applique? la loi de fac?on intelligente et ge?ne?reuse, il lui aurait accorde? une liberte? provisoire pour qu’il soit la? car, le peuple lui a fait confiance”