XALIMANEWS : Le match Cap Vert Sénégal est plus important que la double confrontation contre l’Afrique du Sud. En tous cas c’est l’avis du président de la fédération Sénégalaise de football Maitre Augustin Senghor. Il l’a fait savoir ce vendredi à la fin du dernier galop des « Lions » à Praia.

« Nous allons assister à un match serré, qui sera très disputé, à deux journées de la fin des éliminatoires. Le Cap-vert est un adversaire qui est revenu dans la course, après avoir été largué. Ce sera une équipe gonflée à bloc, surtout après leurs deux victoires de rang sur l’Afrique du Sud. Mais je pense que dans ces genres de confrontation, le Sénégal tire toujours son épingle du jeu. Nous sommes confiants et nous espérons que les joueurs vont sortir le match qu’il faut cet après-midi. Ce match nous paraît plus important que les deux à venir « contre l’Afrique du Sud. Ce ne sera pas du tout facile pour nous. Mais nous ne sommes jamais meilleurs que dans la difficulté. Je pense que nos joueurs sont conscients de leurs forces et qu’ils savent qu’à partir de ce match-là, le chemin de Russie 2018 pourrait se dégager ».

Source: Sport221