XALIMANEWS : Suite à la victoire des lions de la téranga contre le Cap Vert, le patron du football sénégalais, Me Augustin Senghor a fait son analyse du match et profite de l’occasion pour féliciter Aliou Cissé et ses joueurs.

«Nous avons assisté à un match compliqué. Mais à la fin, Dieu nous a donné les trois points. Je pense que c’est l’essentiel. Il faut savourer la victoire et se reconcentrer vite sur les rencontres à venir contre l’Afrique du Sud. C’est déjà devant nous et il faudra essayer de prendre les points nécessaires en Afrique du Sud et pourquoi pas à Dakar. La qualification à la coupe du monde n’est pas encore faite. Mais nous devons continuer à travailler en mettant en avant nos qualités, mais aussi nos valeurs qui sont l’humilité et le travail. Je pense que nous avions trois finales. Nous avons bien géré ce match et il nous reste deux autres finales. Nous avons réussi au niveau de l’organisation, les conditions de voyage, d’hébergement et autres. Maintenant, il faut persévérer. Et je pense que l’Etat sera encore à nos coté comme il l’a toujours fait. Nous sommes à deux jets d’une qualification et si nous mettons le paquet, nous y arriverons. Après le match en Afrique du Sud, nous voulons avoir la possibilité de rentrer immédiatement, afin de se préparer pour gagner le match à Dakar», a-t-il déclaré.