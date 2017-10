Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le promoteur de lutte Luc Nicolaï, poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds, a été condamné à 5 ans de prison dont 1 an avec sursis. Une décision qui surprend Me Bamba Cissé, l’un de ses avocats.

« C’est une décision très surprenante. Cette affaire a commencé depuis 2012 et inutilement, les peines sont augmentées, alors que cela ne s’imposait pas. Luc Nicolaï a été libéré à la faveur d’un arrêté de libération conditionnelle, au nom d’une décision de justice. Les peines sont exagérées. La détention n’est jamais une alternative. Elle ne doit être une alternative que lorsque c’est une nécessité absolue. Mais les peines de doivent pas être prononcées de façon mécanique. Les sommes qui sont allouées à la partie civile sont faramineuses», a-t-il déclaré.

Toutefois, la robe noire soutient que son client va former un pourvoi en cassation.

«Nous allons former à nouveau un pourvoi en cassation. Nous irons encore une fois à la Cour suprême pour faire casser l’arrêt», fait-il savoir.