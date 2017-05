En prélude des élections législatives du 1 juillet prochain, Me El Hadj Diouf, soutenu par certaines formations politiques comme le Parti de l’avenir et de la solidarité (P.A.S) décline sa voix pour une « législature d’importance capitale« .

« Déjà en 2012 nous avions annoncé la couleur après avoir élu le président Macky Sall et d’avoir fait parti de Benno Bokk Yaakar. Mais nous n’avons jamais voulu être des parti ‘yobaléma’. Nous nous avons osé avec les partis qui sont avec la coalition Leral« , martèle Me El Hadj Diouf.

En conférence de presse, l’ »avocat du peuple » décline les objectifs assignés à sa coalition et prône une assemblée nationale de rupture marquée par l’esprit de liberté. « Quand le député n’ose pas critiquer le gouvernement, ce député n’a pas sa place à l’Assemblée nationale« , fustige Me Diouf, critiquant sévèrement les députés de la mouvance présidentielle qui ont déclare-t-il, toujours tendance à avoir peur du président de la République.

« Les députés sont élus au souffrance universel comme le président de la République et ils doivent oser interpeller le président et le gouvernement« , explique Me El Hadj Diouf, qui constatant le contraire dans les différentes législatures, appellent les citoyens sénégalais à se réveiller et à élire des députés libres et autonomes, capables de défendre les intérêts des populations.

senego.com